路透调查：瑞典和挪威克朗兑欧元一年内料将小涨，受经济强劲所助

* 瑞典与挪威克朗兑欧元料将走强

* 国内政策放宽的影响被欧洲央行QE计划和经济强劲增长所盖过

路透斯德哥尔摩/奥斯陆4月9日 - 瑞典与挪威克朗兑欧元在未来一年料将走升，因为经济基本面强劲与欧洲央行实施大规模量化宽松(QE)计划，令两国国内货币政策放宽的影响相形见绌。

挪威克朗兑美元在过去一年下跌35%，兑欧元下降近6%；油价振荡与央行可能降息，则压制短期的市场人气。

目前挪威克朗兑欧元 约报8.67克朗；路透访问35名外汇分析师的结果显示，在未来六个月内该汇率将没有明显变动。

但一年后挪威克朗兑欧元预计将升值到8.40。

“尽管增长有所放缓，但经济基本面仍相对强劲，因此我们预期随着波动率回归正常，挪威克朗将缓慢地逐步升值，”DNB银行集团表示。

与此相比，瑞典经济在过去几年回暖，但消费物价整体走低促使央行多次放宽政策，在2月更是将利率降至负值。

瑞典央行最近一次降息是由于欧洲央行推出QE计划导致瑞典克朗急剧升值。该央行曾表示已经做好准备，若瑞典克朗短期内继续升值就将采取进一步措施。不过就连央行也预计，由于国内经济增长快于欧元区，瑞典克朗汇率将逐步走坚。

本周进行的路透调查结果显示，瑞典克朗兑欧元 一个月后将报9.33克朗，一年后升至9.00克朗。