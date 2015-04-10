台湾央行：两年期定存单加权平均得标利率0.755%符合预期，连五次走低

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透台北4月10日 - 台湾央行周五宣布，今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.755%。该结果符合市场预期，较3月标售的同天期存单0.778%走低2.3个基点，为连续第五期走低。
路透周四访问六家金融机构，预计两年期定存单加权平均得标利率中值估在0.75-0.77%。预估大区间则落在0.75-0.78%。
央行表示，此次投标总金额为848.10亿台币，投标倍数为4.24倍，高于上期同年期存单标售时的4.06倍。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，2014年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币。
以下为2013-2015年及本次两年存单标售结果一览表：
标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2015年 4月10日 0.755 200 1.875%
2015年 3月13日 0.778 200 1.875%
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完)
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