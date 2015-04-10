台湾汇市：美国财政部汇率报告称，台湾应提高存底透明度及让台币升值

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透台北4月10日 - 美国财政部周四公布向国会的国际经济情势及汇率半年报告，在关于台湾的部分中指出， 台湾拥有具规模的经常帐顺差、外汇存底及价值偏低的货币，因此台湾应该朝向更由市场决定的汇率政策前进，减少汇市在意外大幅波动时的干预，并且令台币升值和提高外汇存底持有及外汇市场的透明度。
路透暂未能取得台湾央行主管正式对此的回应。
美国财政部的半年度报告检视了美国主要贸易伙伴的经济与外汇政策。报告中未将任何一个国家列为外汇操纵国，自1994年以来每期报告都没有出现这样的情况。
在台湾的部分，美国财政部持续指出，台湾应提高外汇存底的透明度，且应以国际货币基金(IMF)的特定格式揭露外汇存底资讯，其并提及，虽然台湾并非IMF的成员，但已依据IMF的特定标准SDDS(Special Data Dissemination Standard)对外披露许多资讯，但其中未包括外汇存底。随着中国已宣布将以SDDS方式披露，台湾将成为主要亚洲主要新兴经济体中唯一未以SDDS披露存底的经济体。
对此台湾央行一位不愿具名的官员对路透表示，内部已研究考虑以此方式揭露资讯，但没有时间表。
美国财政部的报告中也援引了去年11月研究机构--Peterson Institute for International Economics (PIIE)指出，台湾的实质有效汇率指数(REER)应升值14%以达到与其基本面经济相符的程度。
报告指出，台湾并未揭露干预汇市的幅度，但分析师估计其每月干预市场的幅度约为10亿美元--此与去年10月的报告提及的金额相同。
美国财政部报告呼吁台湾应该增加外汇存底持有及干预市场的透明度等字眼，与过往相当类似。
本地时间0937，台币兑美元 周五实质交易盘初走升7.5分，报31.156。本周二台币曾收创逾四个月高位达31.152。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有