台湾汇市：美国财政部汇率报告称，台湾应提高存底透明度及让台币升值

路透台北4月10日 - 美国财政部周四公布向国会的国际经济情势及汇率半年报告，在关于台湾的部分中指出， 台湾拥有具规模的经常帐顺差、外汇存底及价值偏低的货币，因此台湾应该朝向更由市场决定的汇率政策前进，减少汇市在意外大幅波动时的干预，并且令台币升值和提高外汇存底持有及外汇市场的透明度。

路透暂未能取得台湾央行主管正式对此的回应。

美国财政部的半年度报告检视了美国主要贸易伙伴的经济与外汇政策。报告中未将任何一个国家列为外汇操纵国，自1994年以来每期报告都没有出现这样的情况。

在台湾的部分，美国财政部持续指出，台湾应提高外汇存底的透明度，且应以国际货币基金(IMF)的特定格式揭露外汇存底资讯，其并提及，虽然台湾并非IMF的成员，但已依据IMF的特定标准SDDS(Special Data Dissemination Standard)对外披露许多资讯，但其中未包括外汇存底。随着中国已宣布将以SDDS方式披露，台湾将成为主要亚洲主要新兴经济体中唯一未以SDDS披露存底的经济体。

对此台湾央行一位不愿具名的官员对路透表示，内部已研究考虑以此方式揭露资讯，但没有时间表。

美国财政部的报告中也援引了去年11月研究机构--Peterson Institute for International Economics (PIIE)指出，台湾的实质有效汇率指数(REER)应升值14%以达到与其基本面经济相符的程度。

报告指出，台湾并未揭露干预汇市的幅度，但分析师估计其每月干预市场的幅度约为10亿美元--此与去年10月的报告提及的金额相同。

美国财政部报告呼吁台湾应该增加外汇存底持有及干预市场的透明度等字眼，与过往相当类似。