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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 10:11 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日

**苹果日报**

--基金界消息指，佳兆业 债权人现正草拟一份新的债务重组方案，估计公司不会以清盘告终，对双方最终达成债务重组协议感乐观。

**东方日报**

--本港地基承建商现恒建筑 昨午截止公开发售，市场消息透露，初步已录得逾300倍超额认购。消息又指，其不倾向以上限定价，希望给与投资者“水位”可赚，现恒招股价介乎0.4-0.8港元。

**星岛日报**

--信德集团 宣布，以7亿元人民币代价收购位于上海万象城的一处物业，将开发为一栋八层的酒店楼宇，并将由旗下酒店管理公司雅辰管理运营两个酒店项目，提供共478间客房。

**文汇报**

--差饷物业估价署昨日公布2月楼价指数，原来当月指数再破高位。然而业界人士预测，政府收紧按揭后，3月楼市明显回软，预料3月楼价指数升幅将大幅收窄。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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