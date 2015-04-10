路透调查：对FED推迟加息的预期或拖累美元涨势大幅放慢，欧元料续跌

* 美元兑主要货币将略微走升

* 对美联储加息时间的疑虑导致汇市波动

* 欧元料续跌

路透4月9日 - 围绕美联储加息时间的疑虑使得美元过去一年历史性的涨势戛然而止，路透调查显示，美元后市涨势将进一步减弱。

美元兑一篮子主要货币在2014年涨近13%，今年迄今进一步上扬9%，因预期美联储可能最早今年6月就加息。

但近几个月美国经济数据疲弱，以及美联储立场更加温和，推动市场对美联储加息时间的预期推后至今年晚些时候甚或2016年，这导致美元涨势停歇。

本周对逾60位外汇策略师的调查显示，今年底前美元指数料仅再涨3%。

“美联储3月政策会议后立场比预期更加温和，让人怀疑美元涨势是否可以持续。但美联储对强势美元的担忧只会推迟而不是取消美联储的政策正常化，”花旗宏观策略主管Jeremy Hale在一份报告中指出。

不过据少数回答一个追加问题的分析师看来，如果美元涨幅果真如预期那么大，那么将开始损及美国经济。

“美元涨势已经对出口有一定程度的损害，涨得越高，损害就越大，”SEB金融市场分析师Dag Muller说。

路透上月对股票策略师的调查显示，今年美股涨幅料比去年更温和，因为美元强势不仅拖累经济成长，而且也威胁美国企业获利。

调查显示，预计欧元未来一年可能进一步贬值。去年欧元已经跌12%，今年迄今又跌11%。

一个月后欧元料持于周四所及的1.07美元附近。到6月末欧元料回落至1.05美元，一年后降至1.04；而3月调查时的预估分别为1.12、1.10和1.08。

最新调查中，预计欧元兑美元将跌至或跌破平价水准的分析师数量比前几个月更多。其他人显然看法不同，预计欧元跌势将终结。

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，外汇投机客欧元空仓已升至纪录高位，表明基本面前景要更变得更加悲观，欧元才会续跌。

“欧元当前跌势有点过度，但只会略微回拉，因为我们对美国利率的看法并不那么有信心，”Pohjola Bank外汇分析师Marko Elo表示；Pohjola Bank是今年迄今对欧元走势预测最准确的机构之一。

英镑 一个月后料来到1.47美元，三个月和一年后料分别小涨至1.46和1.48，因预期英国央行将追随美联储开始加息。原本预计英国央行会在年中前加息，但现在这一预期时间推迟至今年末或2016年初。(完)