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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 10:35 BJT

台湾债市：五年债殖利率连二日扬升，等待午间的长券标售

路透台北4月10日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周五弹升，随着美债殖利率扬升；市场静待稍晚的20年券标售结果。

交易员表示，上日五年公债多头弃券，今日美债再走弱，令该年期公债连续两天走势偏空。目前五年公债殖利率已难回到1.0%的关键价位之下，短线可能在1.0-1.05%的区间内波动。

〞未来要看五年券的稳定与否，〞一大型证券商交易员说。

他们表示，美债方面的长端虽弱一些，但殖利率也没有大幅上行的机会；目前先看五年券多头沈淀的效果而定。

美国公债收益率周四上涨，因财政部标售130亿美元30年期公债需求疲弱，且上周初请失业人数据升幅小于预期，部分缓和对美国就业增长的忧虑。 10年期美国公债 收益率升6.5个基点，报1.960%，此前触及逾一周高位1.965%。

104/7期公债 将在今日午间标售，金额预定300亿台币。路透调查显示，国际板外币债券发行仍盛，资金排挤之下，寿险业对台债需求不若以往。银行业因游资仍多，将取代寿险业的传统买盘成为标售主力，预计该期公债得标利率料落在2.11-2.15%间。

本地时间10:27，104/6殖利率升0.87基点报1.0167%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.99-1.04%

* 10年公债104/5 ：1.53-1.55%

以下为最新相关报导连结：

-- 《综述》美国初请失业金人数四周均值创约15年低点，暗示就业市场好转

--《焦点》美汇率报告指人民币仍被大幅低估，警告欧洲勿过度依赖出口 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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