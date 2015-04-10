中港证券：港交所CEO称会增加沪港通额度，幅度高于两至三成

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透香港4月10日 - 香港交易及结算所（港交所） 行政总裁(CEO)李小加周五表示，沪港通未来将会扩容，且额度增加幅度不止二或三成。
他是在一新闻会上作上述表述，不过没有给出具体的扩容时间表。
香港股市在复活节长假后走强，过去两日，南下资金购买港股的港股通 连续用尽每日额度，令人关注目前每日105亿元人民币的额度是否有需要提高。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。