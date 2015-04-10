《中国信用市场观察》经济底部企稳的长短期预期及股债调整

作者 徐永

路透上海4月10日 - 中国经济进入二季度，市场焦点开始集中在经济底部企稳的长短期判断问题。短期而言，年内经济企稳是在二季度还是三季度？中长期而言，企稳是形成周期性的底部反弹，还是趋势性的台阶式下滑通道？

中国经济一季度的下行压力以固定资产特别是房地产投资的持续下滑为主要拖累。房地产投资增速已连续12个月下滑，固定资产投资增速下滑也持续了16个月，这令市场普遍预期一季度GDP同比增速有跌破7%的风险。

不过随着系列房贷新政的出台，房地产投资增速在前两个月继续小幅下滑后，二季度企稳的概率正在加大。

这种预期的逻辑与基础在于：一线城市的销售回暖，其提振效果将明显高于三四线城市，并利于房地产开发商回笼资金，增加拿地和投资热情。

4月9日，上海出台公积金贷款新政，提高公积金贷款的规模上限，这是在3月末全国性的房贷新政后，首个继续出台刺激政策的一线城市。

一旦一线城市销售好转，影响房地产投资和拿地热情的销售回笼问题，将可能大为改善。而房地产销售情况对投资有明显的提前引示作用，比如房地产投资增速2013年底持续下行之前，房地产销售在当年3月起就已经反转向下。

欲浏览房地产投资、固定资产投资以及房地产销售增速对比情况，请点选：link.reuters.com/suh54w

另外值得注意的是，住建部官员近期曾撰文指出，稳定房地产市场主要是增加住房消费需求，中国设立国家住房银行的条件已经基本成熟。

截至去年底，全国住房公积金规模达3.7万亿元人民币，住房维修资金约5,000亿元，一旦上述设立国家住房银行这项重大制度启动，目前金融抑制房地产需求的状况将大为改善，这对更长时间内避免房价或者房地产投资失速，都可能得到稳定作用。

除了房地产投资，固定投资的另一大支柱--基建投资方面，也有望得到更多需求和资金来源支撑，除了地方政府一般债券和专项债券外，国家发改委本周还从企业债层面，将四大专项债券列入“加快和简化审核类”类别，继续给基建投资保驾护航。

可以看到，随着投资方面的措施不断出台，二季度中国经济大概率走出一季度的下行局面，进入相对企稳阶段；但政策效果还需要时间，经济企稳较有可能是发生在三季度，而非二季度。

事实上，在汤森路透中国固定收益市场展望项目近期的一次问卷调查中，选择经济在二季度和三季度企稳的比例分别为30.99%和52.11%，更多金融市场人士也均预期在三季度。

**长期下行难挡**

至于这种阶段性企稳，下一阶段是周期性反弹，还是平稳一段时间后继续换档减速？这可能需要回归基本的供求分析。

首先，市场对中国经济当前到底是供给问题还是需求问题本身有很多分歧。供给派一般强调应该进行理性供给管理，创新优化供给，提高企业盈利利润，提高家庭收入；需求派则一般强调对投资、消费的刺激。不过，结果而言，对经济的刺激效果可能并无不同。

比如“一带一路”，供给学派认为是从国际和国内两个市场，扩大供给；但从需求管理来看，也有不少人认为，是在产能和储蓄过剩的情况下，发掘国外的需求潜力。

因此，从需求管理而言，今年陆续出台的房地产需求刺激政策和措施，有望刺激需求扩张，短期改善供给过剩的局面，促使经济下行压力改善。

但长期而言，从供给角度来看，人口、资本和技术等方面，除了劳动力供给下滑趋势已基本确立之外，其他的下行趋势则短期还较难确认。劳工人口占总人口的总比重在2013年达到高峰后，将大概率持续下降；但资本方面，其带来的投资增长率本身需要需求管理的配合，技术的改善进程则相对较慢。

因此在稳增长刺激需求政策的支撑下，可以预期，经历一季度的较大下行压力后，中国经济短期可以不必过分悲观，但是否能重回乐观派预期的类似8%增速反弹，则可能需要依赖刺激政策之间的配合；长期而言，基于人口结构的需求支撑，下行趋势则似乎不可避免。

**股债预期**

经济的底部企稳，对股市和债券市场而言，可能会形成股强债弱的格局，当然这仅是从基本面因素分析；从货币政策而言，则可能需要看后期货币政策宽松预期。

一般而言，M1-M2增速差与股市和GDP有比较明显的正相关关系。不过目前来看，增速差与上证综指之间出现了背离，增速差缩小，但上证综指却出现明显上涨，后期可能面临其中一个被调整的情况。

狭义货币供应量M1主要组成部分是现金和活期企业存款，在经济扩张，信贷增加的情况下，M1增速一般较高，股市和GDP也有向上动力。

欲浏览M1-M2增速差与GDP和上证综指的对比图，请点选：link.reuters.com/vuh54w

而从M1-M2增速差来看，短期较有可能是增速差扩大的局面。因为信贷需求的不足，3月广义货币供应量M2增速可能有下降，增速差的扩大，有利于缓解其与上证综指之间的背离；但后期随着刺激政策和货币宽松的持续，M2增速扩大，增速差的回落，则可能会对股市形成修正。当然一个相对利好是，今年M2的增速目标12%左右低于去年，这有利于提高增速差的整体水平。