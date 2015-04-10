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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 10:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆呈窄幅区间走势，日经指数回吐稍早涨幅

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* 炒作美元/日圆的人士在周末前安静下来

* 市场走势大致较为平衡

* 稍早日经指数升至20,000点上方后市场出现一些乐观情绪，但稍后获利了结卖盘浮现

* 日经指数从20,006.00点的高位小幅回落，目前报19,900点

* 美元/日圆交投区间在120.44-62，在121.00期权到期前仍有卖盘(完)

(编译 于春红 审校 王颖)
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