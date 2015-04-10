台湾汇市：台币兑美元盘初转弱，因国际美元走强

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透台北4月10日 - 台币兑美元 周五盘初落于上日区间弱方，贬值趋势渐强。交易员表示，国际美元走强，韩元等非美货币下跌，且有外资小幅买进美元。
交易员指出，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度已收敛至近价平，显示对台币升值预期渐次消散。不过早盘还是有出口商的抛汇卖压，对台币多少形成支撑。
〞美元强，不过出口商卖在31.150附近。”一位官股银行交易员说。
交易员指出，台湾出口数据不佳，甚至可能影响今年GDP表现，在此外贸环境下，台币欲强不易。
台湾财政部日前公布，3月出口金额较上年同期衰退8.9%，跌幅大于市场预估的衰退3.10%。且创下逾两年的新低。
美元指数周五早盘徘徊在三周高位附近，疲弱的欧元延续跌势，而英国令人失望的贸易数据压低了英镑。美元指数 回升到99.000附近，上看前月创下的12年高点100.390。美元指数本周到目前为止涨幅为2.5%。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.130-31.180间交投。早盘主要交易区间落在31.144-31.159；上交易日区间则在31.100-31.162。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛。一个月远汇报价 暂在31.135/31.155左右，上日纽约盘收在31.210。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.130-31.180
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有