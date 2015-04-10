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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 10:16 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初转弱，因国际美元走强

路透台北4月10日 - 台币兑美元 周五盘初落于上日区间弱方，贬值趋势渐强。交易员表示，国际美元走强，韩元等非美货币下跌，且有外资小幅买进美元。

交易员指出，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度已收敛至近价平，显示对台币升值预期渐次消散。不过早盘还是有出口商的抛汇卖压，对台币多少形成支撑。

〞美元强，不过出口商卖在31.150附近。”一位官股银行交易员说。

交易员指出，台湾出口数据不佳，甚至可能影响今年GDP表现，在此外贸环境下，台币欲强不易。

台湾财政部日前公布，3月出口金额较上年同期衰退8.9%，跌幅大于市场预估的衰退3.10%。且创下逾两年的新低。

美元指数周五早盘徘徊在三周高位附近，疲弱的欧元延续跌势，而英国令人失望的贸易数据压低了英镑。美元指数 回升到99.000附近，上看前月创下的12年高点100.390。美元指数本周到目前为止涨幅为2.5%。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.130-31.180间交投。早盘主要交易区间落在31.144-31.159；上交易日区间则在31.100-31.162。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛。一个月远汇报价 暂在31.135/31.155左右，上日纽约盘收在31.210。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.130-31.180

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