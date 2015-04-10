路透基点：台湾新世纪光电启动25亿台币再融资--TRLPC

路透香港4月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾上市的 发光二极体(LED)晶片与晶粒生产商--新世纪光电股份有限公司启动了一 笔25亿台币(8,000万美元)的三年期融资。 牵头行兼簿记行为第一银行、兆丰国际商业银行与合作金库银行。兆 丰国际商业银行担任额度代理行。 这笔融资以借款人的机器与厂房作抵押，包括A部分20亿台币定期贷 款和B部分5亿台币循环信贷。 A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码150基点，B部分 利率为加码155基点。 消息人士称，A部分将用于再融资，B部分用于营运资本。 银行受邀以三个层次参贷：承贷3亿台币或更多，前端费为20基点， 可获安排行头衔；承贷2-2.99亿台币，前端费为15基点，可获副牵头行头 衔；承贷1-1.99亿台币，前端费为10基点，可获参与行头衔。 银行回复的截止日期是4月24日。 这次融资有延长两年的选择权，延期费为10基点。在一年的宽限期过 后，分五次每半年不等额偿还：10% (1-4期)和60% (5期)。 有10个基点的承诺费。(完) (编译 张涛；审校 王颖)