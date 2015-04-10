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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 10:45 BJT

路透基点：台湾新世纪光电启动25亿台币再融资--TRLPC

路透香港4月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾上市的
发光二极体(LED)晶片与晶粒生产商--新世纪光电股份有限公司启动了一
笔25亿台币(8,000万美元)的三年期融资。
    
    牵头行兼簿记行为第一银行、兆丰国际商业银行与合作金库银行。兆
丰国际商业银行担任额度代理行。
    
    这笔融资以借款人的机器与厂房作抵押，包括A部分20亿台币定期贷
款和B部分5亿台币循环信贷。
    
    A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码150基点，B部分
利率为加码155基点。
    
    消息人士称，A部分将用于再融资，B部分用于营运资本。
    
    银行受邀以三个层次参贷：承贷3亿台币或更多，前端费为20基点，
可获安排行头衔；承贷2-2.99亿台币，前端费为15基点，可获副牵头行头
衔；承贷1-1.99亿台币，前端费为10基点，可获参与行头衔。
    
    银行回复的截止日期是4月24日。
    
    这次融资有延长两年的选择权，延期费为10基点。在一年的宽限期过
后，分五次每半年不等额偿还：10% (1-4期)和60% (5期)。
    
    有10个基点的承诺费。(完)
    
  
 (编译 张涛；审校 王颖)
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