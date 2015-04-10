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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 10:51 BJT

金属期市：伦铜小涨周线可能小幅上扬，期铅周线则有望涨4%

LME期铅 持稳于每吨1,963美元，上日大涨2%。LME库存在过去一个月加速下降，使可获得的供应收紧。

美国上周初请失业金人数增幅低于预期，四周均值触及2000年以来最低，说明3月就业增长突然放缓可能是个小插曲。

一项路透调查显示，中国第一季经济增长率可能进一步放缓至7%，这可能使决策层面临更大压力，需采取更多措施推动经济增长。

中国国家统计局周五公布的数据显示，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，涨幅与上月持平，但略高于预期。

智利国家铜业公司(Codelco) 称，旗下最小的矿场将在4月20日逐步重新开工，此前3月24-25日的暴雨迫使该公司停止了该矿场的生产。

美国衍生品监管机构推迟了LME的一项请求，LME希望允许美国客户在其电子平台交易，因对其铝仓库积压问题的担忧持续。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/秦德兴; 审校 戴素萍/徐文焰)
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