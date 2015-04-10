《中国企业债发行日程表》--4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *马鞍山花山区 10 7 4/17簿记建档 上限7.28% AA 4/20-4/22 平安证券 城市发展投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= *上海闵行 20 7 4/17簿记建档 上限7.38% AA+ 4/20-4/24 新时代证券 城建投资 (第3-7年末每年还20%本金) 东方花旗证券 ========================================================================================= 石家庄国控 8.5 7 4/8簿记建档 5.75% AA+ 4/9-4/13 国泰君安证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保提供担保) 川财证券 ========================================================================================= 耒阳市城市 7 7 4/9簿记建档 *7.80% AA- 4/10-4/13 广州证券 和农村建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 湖南省铁路 11 10 4/9簿记建档 上限5.90% AA+ 4/10-4/14 国泰君安证券 投资集团 (第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金) 国开证券 ========================================================================================= 江苏洋口港 9 7 4/9簿记建档 *6.23% AA 4/10-4/15 申万宏源证券 建设发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= 天津铁路建设 24 10 4/10簿记建档 上限6.00% AA+ 4/13-4/15 中德证券 投资控股集团 (天津城市基础设施建设投资集团提供担保) 渤海证券 ========================================================================================= 乌鲁木齐 9.9 7 4/10簿记建档 *上限6.90% AA 4/13-4/15 平安证券 经济开发区建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 滨州中海 5 7 4/10簿记建档 上限7.80% AA- 4/13-4/16 申万宏源证券 创业投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用担保提供担保) ========================================================================================= 高要市 9 7 4/13簿记建档 *上限7.50% AA 4/14-4/16 广州证券 国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 武汉地铁集团 33 7/15 4/13簿记建档 *15年上限5.78% AAA 4/14-4/16 海通证券
*7年上限5.88% 银河证券
(品种一期限15年，第5、第10年末附投资者回售选择权)
(品种二期限7年，第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 阳江市恒财 11 7 4/13簿记建档 *上限6.95% AA 4/14-4/16 国开证券 城市投资控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中信建投证券 ========================================================================================= 华南国际工业 15 6 4/10簿记建档 *上限7.80% AA 4/13-4/17 东兴证券 原料城深圳公司 (附第三年末投资者回售选择权/华南城控股提供担保) ========================================================================================= 阿克苏信诚 8 7 -- 上限7.78% AA 4/16-4/20 兴业证券 资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 株州高科集团 至多10 7 4/16簿记建档 -- AA 4/17-4/21 海通证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 庐江城市 10 7 4/15簿记建档 上限8.03% AA- 4/16-4/22 德邦证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/合肥国资控股提供担保) ========================================================================================= 绍兴城建 13 7 4/16簿记建档 -- AA+ 4/17-4/23 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有