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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 10:28 BJT

台湾股市：盘中走高，追随海外市场走势指引

路透台北4月10日 - 台湾股市周五盘中走高，主要追随海外市场走势
的指引。
    
    0214 GMT，加权股价指数 升0.44%至9,610.38点。周四微幅收
低0.04%。
    
    电子类指数 上扬0.7%，金融保险类指数 涨0.4%。
    
    全球最大晶圆代工厂商--台积电 升1.8%。该公司将于今日
盘后公布3月营收。(完)
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