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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 16:51 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月10日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广东广晟 110 10 9 4/13簿记建档 光大银行 AAA(联合资信)4/14 4/15 资产经营 工商银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *无锡灵山 26 2.5 6 4/13簿记建档 民生银行 AA 4/14 4/15 文化旅游集团 ======================================================================================= *无锡国联 60 6 9 4/13簿记建档 交通银行 AAA 4/14 4/15 发展集团 ======================================================================================= *国电电力 260 25 9 4/13簿记建档 中信银行 AAA 4/15 4/16 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *瑞银证券 10 4 3 4/15招标 招商银行 AA　　　4/16 4/17

(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= *久泰能源 8 4 12 4/15簿记建档 建设银行 AA- 4/16 4/17 内蒙古公司 ======================================================================================= *中建投租赁 9 4 12 4/17簿记建档 民生银行 AA 4/20 4/21 ======================================================================================= *河北建设 30 15 12 4/17簿记建档 交通银行 AAA　　 4/21 4/22 投资集团 ======================================================================================= 中信建投证券 55 19 3 4/13招标 工行/中行 AAA 4/14 4/15

(最高发行余额) 浦发/北京银行 ======================================================================================= 宁波富邦 10 6 12 4/13簿记建档 中国银行 AA- 4/15 4/16 控股集团 华夏银行 ======================================================================================= 鹏鹞环保 5.6 3 12 4/13-4/14簿记 招商银行 AA- 4/15 4/16 ======================================================================================= 漳州市 5 5 12 4/14簿记建档 兴业银行 AA+(东方金诚)4/15 4/16 九龙江集团 AA(联合资信) ======================================================================================= 中国建筑 15 5 12 4/14簿记建档 兴业银行 AA+ 4/15 4/16 第八工程局 ======================================================================================= 金城集团 6 3 12 4/14簿记建档 招商银行 A+ 4/15 4/16

(中航机电系统提供担保) ======================================================================================= 新疆中泰集团 30 10 12 4/14簿记建档 国开行 AA 4/15 4/16 ======================================================================================= 江苏苏通大桥 10 10 12 4/16簿记建档 招商银行 AA 4/17 4/20 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *亿利资源集团 60 20 3 4/15簿记建档 建设银行 AA 4/16 4/17 ======================================================================================= *云南城建 20 10 永续中票 4/17簿记建档 南京银行 AA+ 4/20 4/21 投资集团 (第3个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息赎回) ======================================================================================= 盐城市政 10 5 5 4/13簿记建档 民生银行 AA 4/14 4/15 公用投资 ======================================================================================= 电科院 4.3 2 3 4/14簿记建档 光大银行 AA- 4/15 4/16 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)

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