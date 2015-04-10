中国股市：上海B股指数早盘大涨逾9%，创七年多来新高

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月10日 - 中国股市上海B股指数周五早盘飙升逾9%，创七年多来新高，此外深圳B股指数亦大涨近7%。春节后中国股市再现火爆行情，A股轮番表现下大盘节节攀高，而近日通过沪港通南下的资金剧增，并推动香港股市持续上扬。
北京时间10:56，上证B指 报346.872点，涨9.06%；深圳B股指数 亦涨6.59%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。