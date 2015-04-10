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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 10:59 BJT

中国股市：上海B股指数早盘大涨逾9%，创七年多来新高

路透上海4月10日 - 中国股市上海B股指数周五早盘飙升逾9%，创七年多来新高，此外深圳B股指数亦大涨近7%。春节后中国股市再现火爆行情，A股轮番表现下大盘节节攀高，而近日通过沪港通南下的资金剧增，并推动香港股市持续上扬。

北京时间10:56，上证B指 报346.872点，涨9.06%；深圳B股指数 亦涨6.59%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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