修正-新债招标：台湾20年公债得标利率为2.18%，高于预期

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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(更正内文第一段＂20年期＂104/7期公债，非＂五年＂)
路透台北4月10日 - 台湾央行周五表示，财政部委托标售的20年104/7期公债 得标利率为2.18%，高于市场预估的2.11-2.15%区间，发行金额预估300亿台币，足额标出。
本次标售结果较上次同年期公债增额标售利率2.08%高出10个基点。此次投标总额436亿台币，投标倍数为1.45倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重43.67%、证券业35.33%、票券业4.33%、保险业16.67%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。