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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 15:47 BJT

修正-新债招标：台湾20年公债得标利率为2.18%，高于预期

(更正内文第一段＂20年期＂104/7期公债，非＂五年＂)

路透台北4月10日 - 台湾央行周五表示，财政部委托标售的20年104/7期公债 得标利率为2.18%，高于市场预估的2.11-2.15%区间，发行金额预估300亿台币，足额标出。

本次标售结果较上次同年期公债增额标售利率2.08%高出10个基点。此次投标总额436亿台币，投标倍数为1.45倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重43.67%、证券业35.33%、票券业4.33%、保险业16.67%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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