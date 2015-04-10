台股业绩：台积电3月合并营收722.7亿台币，年增率44.7%

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，3月合并营收为722.7亿台币，较上年同期成长44.7%，较上月成长15.4%。
该股今日收高2.8%，报147台币；大盘加权股价指数 则收高0.52%。
台积电最近三个月营收表现如下：
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2015年 3月 722.7 +15.4 +44.7
2015年 2月 626.5 -28.1 +33.8
2015年 1月 871.2 +25.3 +69.4(完)
参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)
参看台积电相关新闻，请点选
台股业绩，请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯/林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。