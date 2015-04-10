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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 13:35 BJT

台股业绩：台积电3月合并营收722.7亿台币，年增率44.7%

路透台北4月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，3月合并营收为722.7亿台币，较上年同期成长44.7%，较上月成长15.4%。

该股今日收高2.8%，报147台币；大盘加权股价指数 则收高0.52%。

台积电最近三个月营收表现如下：

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2015年 3月 722.7 +15.4 +44.7

2015年 2月 626.5 -28.1 +33.8

2015年 1月 871.2 +25.3 +69.4(完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)

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台股业绩，请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯/林高丽)
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