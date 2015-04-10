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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 11:31 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑欧元升至新高，兑美元保持韧性

债市<0#YIB:>暗示澳洲央行在下月减息的机率为60%，到6月时已完全消化一次降息。

“我们预计今年将减息两次，分别在5月和8月，”摩根士丹利驻香港的亚洲外汇与利率主管Geoff Kendrick说。他预计澳元兑美元在12月前将跌至0.69美元，美元的强势将是部分原因。

澳元和新西兰元相对下跌的欧元表现良好，欧洲央行的大规模债券购买操作使欧元区公债收益率(殖利率)进一步下滑。

德国八年以下公债收益率降至负数，而澳洲10年期公债收益率为2.3%，处于更具吸引力的水平。

欧元成为利差交易的热门融资货币，欧元兑澳元 在海外市场继续下跌0.02澳元至1.3833澳元。本周已累计下跌3.7%，如果维持此一跌幅，将是逾两年来的最大跌势。

欧元兑新西兰元 跌至记录低点1.4040新西兰元，本周累计下跌2.4%。

这支持新西兰元兑美元 维持在0.7580美元附近，之前在海外市场一度触及0.7607美元。

下方支持位关注0.7520美元，上方阻力继续关注两次触及但均突破失败的水平0.7607美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/秦德兴; 审校 张明钧/蔡美珍)
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