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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 15:01 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透4月主要汇率调查****

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路透访问超过100名外汇分析师，调查他们对于美元兑主要货币、瑞郎、加元等货币未来12个月走势的看法。

> 路透调查：对FED推迟加息的预期或拖累美元涨势大幅放慢，欧元料续跌

> 路透调查：新兴货币不大可能反弹，尽管美联储或推迟升息

> 路透调查：加元未来一年难翻身，经济疲软成负累

> 路透调查：瑞典和挪威克朗兑欧元一年内料将小涨，受经济强劲所助

> 路透调查：澳元和新西兰元料走低，因两国与美国利率走势迥异

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