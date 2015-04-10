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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 12:47 BJT

背景资料：台湾2014-2015年度公债标售结果一览

路透台北4月10日 - 台湾央行周五受财政部委托标售的五年公债104/7期 得标利率为为2.18%，高于市场预估的2.11-2.15%区间，发行金额预估300亿台币，足额标出。

一. 2014-2015年度公债发行状况(R为增额发行公债)：

期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间%

(年) (亿台币)

104/7 20 300.000 2.1250 2.1800 2.0070-2.1800

104/6 5 350.000 1.0000 1.0010 0.8500-1.0010

104/5 10 400.000 1.6250 1.6490 1.5000-1.6490

104/4 30 310.003 2.3750 2.4000 2.2000-2.4000

104/3 2 325.001 0.6250 0.6400 0.3000-0.6400

104/2 20 318.022 2.0000 2.0800 1.9500-2.0800

104/1 3 350 0.7500 0.8010 0.5000-0.8010

103/13R 10 300 1.6250 1.5900 1.4000-1.5900

103/16 30 229.018 2.2500 2.3600 2.2000-2.3600

103/13R 10 350 1.6250 1.6580 1.4500-1.6580

103/15 5 344.538 1.2500 1.2450 1.0000-1.2450

103/14 20 300 2.2500 2.2650 2.0000-2.2650

103/13 10 400 1.6250 1.7250 1.6000-1.7250

103/12 30 350 2.2500 2.3000 2.2000-2.3000

103/11 20 300 2.1250 2.1500 1.9500-2.1500

103/10 5 400 1.1250 1.2270 1.0000-1.2270

103/9 5 328.539 1.1250 1.2000 1.0000-1.2000

103/6R 10 400 1.5000 1.5530 1.0000-1.5530

103/8 30 300 2.0000 2.0390 1.9000-2.0390

103/6R 10 300 1.5000 1.5320 0.5400-1.5320

103/7 20 350 1.8750 1.9280 1.8600-1.9280

103/6 10 400 1.5000 1.5830 1.0000-1.5830

103/5 30 300 2.1250 2.2300 2.1500-2.2300

103/4 5 400 1.0000 1.0800 0.9800-1.0800

103/3 20 300 2.0000 2.0700 1.2200-2.0700

103/2 5 351 1.1250 1.1400 1.0000-1.1400

103/1 2 350 0.6250 0.6580 0.5500-0.6580

二. 各行业得标比重(%)如下:

证券业 银行业 票券业 保险业

104/7 35.33 43.67 4.33 16.67

104/6 32.43 60.43 7.14 0.00

104/5 17.49 71.63 4.25 6.63

104/4 13.39 44.84 7.90 33.87

104/3 20.46 73.08 6.46 0.00

104/2 16.35 64.15 0.63 18.87

104/1 26.14 62.43 11.43 0.00

103/13R 32.16 61.51 6.33 0.00

103/16 27.07 46.73 4.37 21.83

103/13R 14.86 74.57 6.71 3.86

103/15 31.20 54.58 12.77 1.45

103/14 43.50 33.17 5.00 18.33

103/13 28.25 65.00 6.75 0.00

103/12 21.29 35.29 3.71 39.71

103/11 29.00 36.66 1.67 32.67

103/10 33.25 58.75 3.00 5.00

103/9 40.48 44.45 11.72 3.35

103/6R 15.50 65.50 1.50 17.50

103/8 54.00 33.67 2.33 10.00

103/6R 29.50 55.34 1.83 13.33

103/7 48.57 27.15 5.71 18.57

103/6 39.38 47.74 2.88 10.00

103/5 39.00 9.33 0.00 51.67

103/4 48.88 37.62 13.50 0.00

103/3 28.83 45.50 0.00 25.67

103/2 43.87 43.60 11.11 1.42

103/1 9.42 88.01 2.57 0.00 (完)

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