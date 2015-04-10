更新版 1-中国股市：上海B股早盘升逾9%创逾七年新高，受比价效应推动大涨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
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路透上海4月10日 - 中国股市上海B股指数周五早盘飙升逾9%，创七年多来新高，深圳B股指数亦大涨近7%。分析师表示，当前A股市场累计涨幅可观，赚钱效应令投资者开始在其他市场寻找机会，继近两日港股持续上扬后，标的相同的B股市场比价效应凸显，获得资金青睐。
上证B指 早盘报346.872点，涨9.06%，此前收盘高点为2008年1月18日的354.50点；深圳B股指数 亦涨6.46%。沪综指 早盘收报4,012.97点，涨1.40% “港股市场火爆以后，市场其他的一些领域机会在蔓延，今天整个B股市场也起来了。”方正证券策略分析师陈敏表示。
沪深B股早盘涨停个股达到84只。
银河证券投资顾问吴俊认为，A股B股的标的相同，A股估值修复已经完成，B股价值洼地优势明显，在流动性充裕的情况下，资金自然寻找具有估值优势的投资对象，这和前期资金南下热炒港股的原因相同。
春节后中国股市再现火爆行情，大盘节节攀高各股轮番表现，而近日通过沪港通南下的资金剧增，并推动香港股市持续上扬。(完) (发稿 张晓翀/吴晓龙；审校 曾祥进)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有