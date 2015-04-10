《中国债市每日综述》宽资金继续支撑现券，数据影响不大关注下周IPO

* 资金面持续宽松，现券收益率小降

* CPI等数据对债市影响不大

* 收益率曲线陡峭化预期未改

* 关注下周IPO对资金价格影响

路透上海4月10日 - 受不断向宽的资金面支撑，中国银行间债市周五现券收益率继续小降，而上午公布的CPI和PPI等数据，对市场则几乎未有影响。大方向上，机构对收益率曲线仍维持陡峭化预期，同时要关注下周大批IPO对资金价格的扰动。

新债发行方面，财政部上午招标的一年期国债中标利率3.13%，稍低于预期，投标倍数2.63倍显示需求较好。

上海一保险公司交易员称，在充裕流动性支撑下，现券稳中向好，其中国开债等收益率续降2-3个基点(bp)。“下周再看看IPO情况吧。”

剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新报价 在3.9500%/3.9300%，上日尾盘为3.9750%/3.9600%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报96.45元人民币，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1509 收报95.190元，较上日结算价小跌0.05%。

中国3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅持平上月，但受春节后价格回落影响,环比四个月来首次下滑。通缩压力稍有缓解但仍难以忽视，稳增长仍需政策发力，二季度降准降息依然可期。

**七天回购加权利率创近一年新低**

银行间市场周五资金面依旧十分宽裕，回购利率全线走低。七天期回购利率开盘价在昨日下破3%后进一步下行，加权利率亦跟随降逾10个基点(bp)，并创下去年4月22日以来近一年的最低水平。

交易员指出，下周就将迎来新一轮新股的密集发行期，不过从本周跨IPO申购期的资金供给的充裕程度看，预计资金届时受影响总体有限，流动性大局难有改变。

上海一银行交易员表示，早间资金需求集中于七天期品种，覆盖IPO料为主因。不过大行近日持续净融出，供给端维持宽松，配合开盘价引导，七天回购继续走低在预期之中。

“下周(资金价格)可能还会下，不过空间应该不大了，继续盯开盘吧，”她说。

下周沪深证交所将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日（下周二至周四），其中14日共有15家新股网上申购。

北京一银行交易员提到，除了一个月内的短期资金价格下行较为明显，近期三个月Shibor 也出现稳步下滑，反映出以大行为主的报价银行对二季度资金面总体乐观，也隐含了央行引导资金价格进一步下行的预期。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)