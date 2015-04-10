《中国债市每日综述》宽资金继续支撑现券，数据影响不大关注下周IPO

美国热股：巴菲特今年前两季卖出约三分之一IBM持股，后者盘初跌逾3%
IBM股价周五盘初急跌3.1%，触及近六个月低位153.00美元，市值可能蒸发约50亿美元，给道指构成最大拖累。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
* 资金面持续宽松，现券收益率小降
* CPI等数据对债市影响不大
* 收益率曲线陡峭化预期未改
* 关注下周IPO对资金价格影响
路透上海4月10日 - 受不断向宽的资金面支撑，中国银行间债市周五现券收益率继续小降，而上午公布的CPI和PPI等数据，对市场则几乎未有影响。大方向上，机构对收益率曲线仍维持陡峭化预期，同时要关注下周大批IPO对资金价格的扰动。
新债发行方面，财政部上午招标的一年期国债中标利率3.13%，稍低于预期，投标倍数2.63倍显示需求较好。
上海一保险公司交易员称，在充裕流动性支撑下，现券稳中向好，其中国开债等收益率续降2-3个基点(bp)。“下周再看看IPO情况吧。”
剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新报价 在3.9500%/3.9300%，上日尾盘为3.9750%/3.9600%。
五年期国债期货主力合约TF1506 收报96.45元人民币，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1509 收报95.190元，较上日结算价小跌0.05%。
中国3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅持平上月，但受春节后价格回落影响,环比四个月来首次下滑。通缩压力稍有缓解但仍难以忽视，稳增长仍需政策发力，二季度降准降息依然可期。
**七天回购加权利率创近一年新低**
银行间市场周五资金面依旧十分宽裕，回购利率全线走低。七天期回购利率开盘价在昨日下破3%后进一步下行，加权利率亦跟随降逾10个基点(bp)，并创下去年4月22日以来近一年的最低水平。
交易员指出，下周就将迎来新一轮新股的密集发行期，不过从本周跨IPO申购期的资金供给的充裕程度看，预计资金届时受影响总体有限，流动性大局难有改变。
上海一银行交易员表示，早间资金需求集中于七天期品种，覆盖IPO料为主因。不过大行近日持续净融出，供给端维持宽松，配合开盘价引导，七天回购继续走低在预期之中。
“下周(资金价格)可能还会下，不过空间应该不大了，继续盯开盘吧，”她说。
下周沪深证交所将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日（下周二至周四），其中14日共有15家新股网上申购。
北京一银行交易员提到，除了一个月内的短期资金价格下行较为明显，近期三个月Shibor 也出现稳步下滑，反映出以大行为主的报价银行对二季度资金面总体乐观，也隐含了央行引导资金价格进一步下行的预期。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
IBM股价周五盘初急跌3.1%，触及近六个月低位153.00美元，市值可能蒸发约50亿美元，给道指构成最大拖累。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透5月5日 - 加拿大统计局周五公布： * 加拿大4月失业率降至6.5%，预估为6.7% * 加拿大4月就业岗位增加0.32万个，全职就业减少3.12万个 2017年4月 2017年3月 就业人口变动 +3,200 +19,400 全职就业 -31,200 +18,400 兼职就业 +34,300 +1,000 失业率 6.5% 6.7% 就业参与率 65.6% 65.9% 劳动力人口(百万人) 19.576 19.622 路透调查分析师原预估，4月加拿大就业岗位增加10,000个，失业率 保持在6.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)