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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 11:38 BJT

台湾债市：金管会称不会限制寿险业购买国际债券额度--主委

路透台北4月10日 - 台湾金管会主委曾铭宗表示，开放寿险业购买在台发行国际债券不纳入海外上限计算，不会影响财政部公债发行，并不会因此限制保险业购买国际债券的额度。

曾铭宗并对路透指出，金管会推行金融进口替代主要为留住资金在台交易，不会限制寿险业购买国际债额度，限制反而会让保险业资金流出海外交易。

“不同产品，一个是外币，一个是台币；一个公司债，一个是公债，不会有影响。”他说。

依据柜买中心统计分析，国际板债券松绑前后保险业者2-10年期公债的得标比率并未变化，财政部2014年11月及12月发行之10年期公债出现增额发行，且影响公债流标尚有其他因素，包括预期市场利率将走高、期别及增额发行，因此，保险业积极参与国际债券市场的发行并未对台债的中短期公债发行有所影响。

不过市场交易人士认为，去年下半年以来，金管会开放保险业参与国际债券发行可不计入海外投资上限，这排挤了对台湾公债、尤其是长券端的需求。因公债标售的殖利率攀高，去年下半年至今年，财政部对多档公债标售截标，引发市场不满。

一不愿具名财政部官员指出，已针对第二季公债发行计画作出滚动式调整，将长券端发行额度皆降至300亿台币，暂先观察调整后的成效如何再行第二波的滚动式调整。

财政部此前已发文请柜买中心及央行、金管会等相关单位，针对公债标售可能做出的调整多做讨论。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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