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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 11:29 BJT

《香港重要政经日程》--4月10日-4月16日

================== 今日重要政经消息=================

4月10日（周五）

-- 广发证券H股 首日挂牌。

-- 中国心连心化肥 公布首季度业绩。

-- 福耀玻璃 公布首季度业绩。

================== 近期重要政经消息=================

4月14日（周二）

-- 公布4月外汇基金境外资产数字。

4月15日（周三）

-- 中国海外宏洋 公布首季业绩。

-- 高伟电子 公布年度业绩。

*4月16日（周四）

-- 现恒建筑 首日挂牌。

--16:00 Old Mutual Global Investors第二季市场展望记者会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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