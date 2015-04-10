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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 11:34 BJT

韩国股市：触及逾七个月高位，市场预期企业获利改善

权重股现代汽车 劲扬2.8%，从近期跌势中反弹。本地汽车商类股指数<.KRX
AUTO>跳涨2%，帮助支撑综合股价指数。
    
    截至正午，外资净买入1,160亿韩元(1.0595亿美元)韩股。(完)
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