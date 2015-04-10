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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 11:37 BJT

韩国汇市：韩元下跌，可能连续第四日收低

路透首尔4月10日 - 韩国韩元 可能连续第四日下跌。希腊周四向国际货币基金组织(IMF)偿还了4.5亿欧元贷款，缓解了投资者对该国财政困境的担忧，美元随后走高。

韩元兑美元 下跌0.2%至1,094.9韩元，上日收盘报1,092.3。

“本地公司今日向海外交易商支付股息，这将抑制韩元的跌幅，因此韩元将维持在1,094-1,099水准，”三星期货的分析师Jeon Seung-ji称。

韩国企划财政部一官员周五对路透称，当局将继续实施平稳汇率走势的操作，尽管美国财政部在递交国会的一份报告中指责韩国的汇率政策。 交易员对此反应不大。

0234GMT，三年期韩国公债6月期约 下跌0.04点至109.52。

0234GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,094.9 1,092.3

日圆/韩元 9.0812/860 9.0850

韩国公债期货 * 109.52 109.56

韩国综合股价指数 2,078.90 2,058.87

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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