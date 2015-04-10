韩国汇市：韩元下跌，可能连续第四日收低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透首尔4月10日 - 韩国韩元 可能连续第四日下跌。希腊周四向国际货币基金组织(IMF)偿还了4.5亿欧元贷款，缓解了投资者对该国财政困境的担忧，美元随后走高。
韩元兑美元 下跌0.2%至1,094.9韩元，上日收盘报1,092.3。
“本地公司今日向海外交易商支付股息，这将抑制韩元的跌幅，因此韩元将维持在1,094-1,099水准，”三星期货的分析师Jeon Seung-ji称。
韩国企划财政部一官员周五对路透称，当局将继续实施平稳汇率走势的操作，尽管美国财政部在递交国会的一份报告中指责韩国的汇率政策。 交易员对此反应不大。
0234GMT，三年期韩国公债6月期约 下跌0.04点至109.52。
0234GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,094.9 1,092.3
日圆/韩元 9.0812/860 9.0850
韩国公债期货 * 109.52 109.56
韩国综合股价指数 2,078.90 2,058.87
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 李爽)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有