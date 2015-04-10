中国汇市：人民币早盘无视美方施压续跌，主因季节性与沪港通购汇驱动

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透北京4月10日 - 人民币对美元即期 周五早盘续贬，中间价回调至一周低位。尽管美国仍给人民币汇率施加升值压力，但交易员多认为，美方表态对人民币即期影响不大，今日人民币走贬主要受季节性与沪港通购汇影响，隔夜美元指数 涨至三周高位亦有影响。
他们并称，在港股通额度 连两日告罄之际，基于AH股溢价而南下的资金通过人民币购港币买港股，也会对人民币汇率造成打压。清算行一般都会把人民币兑港币拆成人民币兑美元、美元兑港币两笔交易，港元兑美元 昨日亦因此触及强方兑换保证水平。
“美国还真是够牛皮糖的，RMB已经很强劲了,（人民币汇率低估）说多了就没人理了。”一外资行交易员表示。
美国财政部周四发布的半年度汇率政策报告称，中国人民币汇率仍被大幅低估，不过表示北京对汇率的干预力度看来不像过去那样大，最近还抛售外汇推升人民币汇率。
北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.2095元，上日收报6.206元。今日人民币兑美元中间价 为6.137元，上日中间价为6.1338元。
交易员们认为美方关于人民币汇率被大幅低估的言论对人民币即期的提振作用有限，影响主要局限于心理层面，但影响很小时间也很短。
另一中资大行交易员亦认为，美国财政部半年度汇率政策报告对中国汇市没什么意义，“No point.”
市场人士并认为短期人民币贬值空间有限，因两会之后央行的政策意图已很明朗，积极推动亚洲基础设施投资银行建设与争取加入特别提款权（SDR）等均释放出汇率维稳信号。
全球汇市方面，美元指数周五早盘徘徊在三周高位附近，疲弱的欧元延续跌势，而英国令人失望的贸易数据压低了英镑。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3270/6.332，上日尾盘为6.329。
北京时间11:49，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2159/6.2183元，上一交易日尾盘报6.2172元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有