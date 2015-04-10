中国汇市：人民币早盘无视美方施压续跌，主因季节性与沪港通购汇驱动

路透北京4月10日 - 人民币对美元即期 周五早盘续贬，中间价回调至一周低位。尽管美国仍给人民币汇率施加升值压力，但交易员多认为，美方表态对人民币即期影响不大，今日人民币走贬主要受季节性与沪港通购汇影响，隔夜美元指数 涨至三周高位亦有影响。

他们并称，在港股通额度 连两日告罄之际，基于AH股溢价而南下的资金通过人民币购港币买港股，也会对人民币汇率造成打压。清算行一般都会把人民币兑港币拆成人民币兑美元、美元兑港币两笔交易，港元兑美元 昨日亦因此触及强方兑换保证水平。

“美国还真是够牛皮糖的，RMB已经很强劲了,（人民币汇率低估）说多了就没人理了。”一外资行交易员表示。

美国财政部周四发布的半年度汇率政策报告称，中国人民币汇率仍被大幅低估，不过表示北京对汇率的干预力度看来不像过去那样大，最近还抛售外汇推升人民币汇率。

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.2095元，上日收报6.206元。今日人民币兑美元中间价 为6.137元，上日中间价为6.1338元。

交易员们认为美方关于人民币汇率被大幅低估的言论对人民币即期的提振作用有限，影响主要局限于心理层面，但影响很小时间也很短。

另一中资大行交易员亦认为，美国财政部半年度汇率政策报告对中国汇市没什么意义，“No point.”

市场人士并认为短期人民币贬值空间有限，因两会之后央行的政策意图已很明朗，积极推动亚洲基础设施投资银行建设与争取加入特别提款权（SDR）等均释放出汇率维稳信号。

全球汇市方面，美元指数周五早盘徘徊在三周高位附近，疲弱的欧元延续跌势，而英国令人失望的贸易数据压低了英镑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3270/6.332，上日尾盘为6.329。

北京时间11:49，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2159/6.2183元，上一交易日尾盘报6.2172元。