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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 11:56 BJT

《汇市简讯》澳元/美元处于0.7693-0.7722区间

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* 澳元/美元在亚洲汇市交易时段处于0.7693-0.7722区间

* 澳洲投资数据疲弱及铁矿石期货下跌2.9%，没有产生影响

* 彭博今日公布的调查显示，所有26位受访分析师均预计澳洲央行将在5月降息

* 隔夜利率交换(OIS)反映5月降息机率为70%，略低于昨天的74%

* 但澳元及新西兰元的利差交易需求仍是主要议论焦点(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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