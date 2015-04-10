表格：英国2月工业生产较前月上升0.1%，不及预估的上升0.3%

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透伦敦4月10日 - 英国国家统计局周五公布数据显示，
* 2月工业生产较前月上升0.1%(预估为上升0.3%)，较上年同期增加0.1%(预估为增长0.4%)
* 2月制造业产出较前月上升0.4%(预估为增长0.4%)，较上年同期上升1.1%(预估为上升1.3%)
* 2月油气产出较上年同期减少12%，为2013年8月以来最大降幅
以下为详细数据，括号内为前值：
工业生产 2月 1月 (1月前值) 预估
较上月(%) 0.1 -0.1 (-0.1) 0.3
较上年同期(%) 0.1 1.2 (1.3) 0.4
三个月变动(%) -0.2 0.0 (0.0)
制造业产出
较上月(%) 0.4 -0.6 (-0.5) 0.4
较上年同期(%) 1.1 1.7 (1.9) 1.3
三个月变动(%) 0.1 0.3 (0.4)(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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