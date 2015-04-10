台湾货币市场：短率盘旋低档，364天期国库券及两年存单标售符合预期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 短率持续盘旋低档
* 短票靠向区间低位
* 债券附买回利率持稳
记者 詹静宜
路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周五盘旋低档。资金调度人士指出，目前整体市场资金较显宽裕，银行间积数去化压力增高，带动短率贴紧低位，而今日标售的364天期国库券及两年期存单虽符合预期，但皆落在市场预估区间的下缘附近。
交易人士表示，随着银行间资金水位高涨急待消化过剩资金，而拆借需求低迷不振、短票去化管道有限等状况依旧，令短率游走低位；展望下周资金情势料续偏松，短率仍将维持在当前低位水准。
〞每天早上都有银行打来说要拆、要拆，但也要看有没有缺口。〞一位大型票券交易人士说。
央行午间宣布，今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.755%。该结果符合市场预期，较3月标售的同天期存单0.778%走低2.3个基点，为连续第五期走低。
另外央行今日也代财政部标售的364天期国库券，决标贴现率为0.495%，符合市场预估的0.50%附近。此得标利率较去年三月同天期国库券决标贴现率0.50%走跌0.5个基点。
本地时间14:26：
--台币兑美元 暂升6.6分，报31.165。
--台湾加权股价指数 收涨0.52%，报9,617.70点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.425%。一周拆款利率暂落在0.380%-0.450%，上日在0.380%-0.500%；两周拆款利率暂落在0.420-0.450%，上日在0.388-0.440%。
**短票利率持于低位**
短票方面，一位大型票券商交易员表示，周五发票量例行性增加，而银行间买票需求照常踊跃，主要交投利率持于低位，且已有一家银行接受0.57%的成交利率，下周短票交投可望续向区间低位靠拢。
“今天就很松，没有什么变化。”另一位大型票券商交易员说。
30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，极少数成交在0.57%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.591%，前日在0.597%，成交量215.94亿台币，上日为77.48亿。
台湾央行今日存单到期金额538.50亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
下周央行存单到期金额为8,521.20亿台币，到期情况分别为：周一2,144.5亿、周二969亿、周三1,978.5亿、周四1,393.7亿及周五2,035.5亿。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为112亿台币，累积超额准备为3,415亿台币、加计前期1%的超额准备为4,722亿台币。
**债券附买回利率持于低位**
债市附买回(RP)市场方面，交易商表示，现在央行货币政策为中性偏松，且现正值旬初投信及寿险端资金水位偏高，RP利率即因此维持在既有低位不变。
“客户都想先抢养券部位避免交割过于频繁。”一位证券RP交易员说。
上述证券RP交易员也称，尽管今日交割土地银行1.1亿美元国际债券、美商花旗集团1.1亿美元国际债券及法商东方汇理银行2.45亿人民币国际债券，对市场资金调度丝毫没有影响，RP利率仍旧续处低位。
证券资金调度人士并指出，近期台债走势忽多忽空，致交易部位操作进出较为频繁，较需提前调度资金预作准备，不过交投量能有限，资金调度仍属容易。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期公司债RP主要成交在0.63-0.64%，交投区间高位略往下移。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.52%；公司债附买回利率成交区间落在0.49-0.56%，持平上日。
下周主要交割因子方面，周一交割两年期存单200亿台币及364天期国库券250亿台币；周二交割鸿海 公司债76.5亿台币及Nomura International Funding国际债券6.75亿人民币；周三交割20年期公债金额300亿台币。(完) (审校 杨淑祯)
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