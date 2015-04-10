台湾货币市场：短率盘旋低档，364天期国库券及两年存单标售符合预期

* 短率持续盘旋低档

* 短票靠向区间低位

* 债券附买回利率持稳

记者 詹静宜

路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周五盘旋低档。资金调度人士指出，目前整体市场资金较显宽裕，银行间积数去化压力增高，带动短率贴紧低位，而今日标售的364天期国库券及两年期存单虽符合预期，但皆落在市场预估区间的下缘附近。

交易人士表示，随着银行间资金水位高涨急待消化过剩资金，而拆借需求低迷不振、短票去化管道有限等状况依旧，令短率游走低位；展望下周资金情势料续偏松，短率仍将维持在当前低位水准。

〞每天早上都有银行打来说要拆、要拆，但也要看有没有缺口。〞一位大型票券交易人士说。

央行午间宣布，今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.755%。该结果符合市场预期，较3月标售的同天期存单0.778%走低2.3个基点，为连续第五期走低。

另外央行今日也代财政部标售的364天期国库券，决标贴现率为0.495%，符合市场预估的0.50%附近。此得标利率较去年三月同天期国库券决标贴现率0.50%走跌0.5个基点。

本地时间14:26：

--台币兑美元 暂升6.6分，报31.165。

--台湾加权股价指数 收涨0.52%，报9,617.70点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.425%。一周拆款利率暂落在0.380%-0.450%，上日在0.380%-0.500%；两周拆款利率暂落在0.420-0.450%，上日在0.388-0.440%。

**短票利率持于低位**

短票方面，一位大型票券商交易员表示，周五发票量例行性增加，而银行间买票需求照常踊跃，主要交投利率持于低位，且已有一家银行接受0.57%的成交利率，下周短票交投可望续向区间低位靠拢。

“今天就很松，没有什么变化。”另一位大型票券商交易员说。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，极少数成交在0.57%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.591%，前日在0.597%，成交量215.94亿台币，上日为77.48亿。

台湾央行今日存单到期金额538.50亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期金额为8,521.20亿台币，到期情况分别为：周一2,144.5亿、周二969亿、周三1,978.5亿、周四1,393.7亿及周五2,035.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为112亿台币，累积超额准备为3,415亿台币、加计前期1%的超额准备为4,722亿台币。

**债券附买回利率持于低位**

债市附买回(RP)市场方面，交易商表示，现在央行货币政策为中性偏松，且现正值旬初投信及寿险端资金水位偏高，RP利率即因此维持在既有低位不变。

“客户都想先抢养券部位避免交割过于频繁。”一位证券RP交易员说。

上述证券RP交易员也称，尽管今日交割土地银行1.1亿美元国际债券、美商花旗集团1.1亿美元国际债券及法商东方汇理银行2.45亿人民币国际债券，对市场资金调度丝毫没有影响，RP利率仍旧续处低位。

证券资金调度人士并指出，近期台债走势忽多忽空，致交易部位操作进出较为频繁，较需提前调度资金预作准备，不过交投量能有限，资金调度仍属容易。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期公司债RP主要成交在0.63-0.64%，交投区间高位略往下移。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.52%；公司债附买回利率成交区间落在0.49-0.56%，持平上日。

下周主要交割因子方面，周一交割两年期存单200亿台币及364天期国库券250亿台币；周二交割鸿海 公司债76.5亿台币及Nomura International Funding国际债券6.75亿人民币；周三交割20年期公债金额300亿台币。(完) (审校 杨淑祯)