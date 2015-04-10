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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 14:11 BJT

中国新债：进出口行下周三将招标发至多120亿元三期债，期限3/5/10年

路透北京4月10日 - 中国进出口银行周五公告称，将于下周三(15日)在银行间债市招标发行至多120亿元人民币三期固息债，期限为三年、五年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债中，三年期品种为该行今年第九期新发债；五年为今年第六期第四次增发，10年期品种为今年第八期首次增发，票面利率依次为4.1%和4.29%。具体发行条款如下：

2015年第九期新发债及第六、八期增发债

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招标规模上限 各为40亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 3/5年：4月15日14:00-15:00

10年：4月15日14:00-15:20

中标方式 3年：单一利率(荷兰式) 5/10年：单一价格(荷兰式)

起息日 3年：4月20日；5年：3月24日；10年：4月7日

缴款日 4月20日

分销期 4/15-4/20

上市日 4月24日

发行手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 吴芳/张喜良)
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