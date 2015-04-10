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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 16:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月10日

路透伦敦4月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 330,050 -75

锡 9,780 -50

铅 221,575 -1,550

锌 509,450 -475

铝 3,896,450 -7,200

镍 431,292 +120

铝合金 25,680 -100

NASAA 66,040 -540

注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

金 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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