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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 12:33 BJT

中国货币市场：七天回购加权利率破3%创近一年新低，关注下周IPO影响

路透上海4月10日 - 中国银行间市场周五资金面依旧十分宽裕，回购利率全线走低。七天期回购利率开盘价在昨日下破3%后进一步下行，加权利率亦跟随降逾10个基点(bp)，并创下去年4月22日以来近一年的最低水平。

交易员指出，下周就将迎来新一轮新股的密集发行期，不过从本周跨IPO申购期的资金供给的充裕程度看，预计资金届时受影响总体有限，流动性大局难有改变。

上海一银行交易员表示，早间资金需求集中于七天期品种，覆盖IPO料为主因。不过大行近日持续净融出，供给端维持宽松，配合开盘价引导，七天回购继续走低在预期之中。

“下周(资金价格)可能还会下，不过空间应该不大了，继续盯开盘吧，”她说。

下周沪深证交所将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日（下周二至周四），其中14日共有15家新股网上申购。

北京一银行交易员提到，除了一个月内的短期资金价格下行较为明显，近期三个月Shibor 也出现稳步下滑，反映出以大行为主的报价银行对二季度资金面总体乐观，也隐含了央行引导资金价格进一步下行的预期。

中国3月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅持平上月，但受春节后价格回落影响,环比四个月来首次下滑。通缩压力稍有缓解但仍难以忽视，稳增长仍需政策发力，二季度降准降息依然可期。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4141 2.5355 -12.14

七天 2.8810 3.0194 -13.84

14天 3.4395 3.6228 -18.33

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4600 0.9500 +51.00

七天 5.5200 4.2950 +122.50

14天 4.2400 3.9100 +33.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5000 2.6000 -10.00

七天 3.0000 3.0900 -9.00

14天 3.4500 3.6700 -22.00

Shibor

其中:隔夜 2.4890 2.5990 -11.00

七天 2.9700 3.0730 -10.30

三个月 4.7821 4.8008 -1.87

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 边竞/张喜良)
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