敬告客户：路透全球财经新闻一周荟萃--PDF版本****

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
亲爱的客户，您好：
路透全球财经新闻一周荟萃，为您精选财经新闻深度报导，助您把握政策动向和未来趋势。
欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/geh54w
欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/heh54w
如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 eve.wu@thomsonreuters.com
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。