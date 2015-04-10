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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 12:24 BJT

离岸人民币: 人民币期货合约3月交易额升至22亿美元--港交所

路透香港4月10日 - 今年3月离岸人民币兑美元即期汇率涨1.36%，并一举收复前两月的失地，亦带动人民币期货交易活跃，香港美元／人民币期货的交易额达22亿美元，高于1、2月。

港交所数据显示，人民币期货合约的交易额达22亿美元，平均每日成交名义价值为9,900万美元，这一交易额比1月19亿、2月17亿为高，非庄家交易占66%，较上月58%亦增加。

截至3月底，人民币期货合约中未平仓合约已增至12,949张 (名义合约价值13亿美元)，较上月增加11%。其中，今年6月及12月合约的未平仓合约占3月底所有未平仓合约的50%。

港交所称，随着人民币外汇市场逐步走向成熟，中国央行为现货汇率的交易将提供更多空间。

“若当前人民币弱势持续，现货价格将挑战人民币兑美元交易区间的上限，这可能导致人民币需要进一步贬值。如果交易区间持续面临压力，则其有可能扩阔至3%。” 港交所人民币定息产品专讯中称。

随着人民币外汇市场逐步走向成熟，中国央行为现货汇率的交易提供更多空间，基准固定汇率（人民币中间价）因此对现货汇率（即期）的引导作用正逐步减弱。

港交所报告认为，目前人民币现货汇率和基准固定汇率之间的相关性已由40%至60%降至10%至30%的范围内。而现货汇率对基准固定汇率的溢价/折让触及每日交易区间的上下限，显示在岸人民币汇率的变动越来越受市场供求力量驱动。

香港交易所2012年9月推出人民币期货商品，旨在满足人民币国际化后市场对于相关商品及避险需求。

人民币期货是在港交所挂牌交易的第四种以人民币交易的产品。此前，人民币债券、人民币交易所买卖基金、人民币房地产投资信托基金、人民币债券指数交易所买卖基金（ETF）先后挂牌港交所。(完) (记者 赵红梅；审校 黄凯)
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