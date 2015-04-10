版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 12:34 BJT

日本债市：公债价格盘中小涨，受央行例行购债操作结果良好提振

日本央行周五在例行购债操作中购买了总计1.13万亿(兆)日圆(94亿美元)日本公债，这是该央行大规模货币宽松计划的一部分。

购债操作结果稳健，抵消了东京股市上扬及隔夜美国公债收益率上涨的负面影响。

日经指数 自2000年4月以来首次突破20,000点大关。

美国公债收益率周四上升，因当日标售的130亿美元30年期公债认购情况不佳，且上周初请失业金人数增幅低于预期，在一定程度上缓解了对美国就业增长情况的担忧。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% -0.5 0.010%

五年期公债 0.100% +0.5 0.095%

10年期公债 0.345% -1.0 0.355%

20年期公债 1.130% -0.5 1.135%

30年期公债 1.385% +0.5 1.380%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.73 +0.14 147.59

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 许娜/汪红英；审校 王丽鑫/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐