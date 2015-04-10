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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 12:41 BJT

《全球市场》亚洲股市周线料上扬，美元回吐隔夜部分涨幅

美国指标10年期公债收益率 在亚洲时段报1.954%，距离周四美国收盘水准1.958%不远。

美国上周初请失业金人数增幅低于预期，四周均值触及2000年以来最低，说明3月就业增长突然放缓可能是个小插曲。

“投资者仍在舒缓非农就业报告后的悲观情绪，因此相对正面的初请失业金数据触发美元和公债收益率上涨，”CitiFX的G10货币策略部全球主管Steven Englander在一份报告中称。

美元兑日圆 隔夜升至三周高位120.74，远离一周前非农就业报告公布后所及低点118.71，最新报120.54，日内略微下跌。

欧元兑美元 升约0.2%至1.0676，周四曾跌至三周低位1.0637。欧元反弹扶助推低美元指数 至98.877，日内跌约0.3%，远离上月创下的12年高点100.390.

布兰特原油期货 持坚，周四在德国强劲经济数据及伊朗核计划协商不确定性的支撑下上扬。布兰特原油涨约0.4%报每桶56.79美元。(完) (编译 王丽鑫/王颖/刘秀红/李爽 审校 许娜/白云/王兴亚)
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