版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 12:32 BJT

泰国经济：IMF上调泰国2015年经济增长率预估至3.7%

路透曼谷4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)小幅上调泰国2015年经济增长率预估，从2月预估的3.5%上调至3.7%，但重申泰国经济前景的风险仍略微偏下档。

IMF在与泰国进行的2015年第四条磋商中称，如果预期中的经济复苏推迟出现，泰国可以考虑进一步放松货币政策。

泰国军政府自去年5月上台以来，一直未能让泰国经济增长有很大起色。去年的经济增长率为0.7%。

“经济复苏今年预计将持续，经济增长率料为3.7%，因消费反弹，这其中包括燃料价格下跌的影响，还有随着待批项目获准，民间投资也料反弹...”IMF称。(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐