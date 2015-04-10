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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 12:51 BJT

路透基点：海通国际证券三年期贷款规模提高到60亿港元--TRLPC

路透香港4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，海通国际证券集团有限公司的三年期子弹式贷款规模从最初的40亿港元提高到60亿港元（7.74亿美元）。

初始牵头行兼簿记行是中银香港、交通银行香港分行、汇丰和工银亚洲，各自承贷6.4亿港元。汇丰还是额度代理行。

还有另外八家银行获得牵头行兼簿记行头衔。创兴银行承贷3.5亿港元；东亚银行和华侨永亨银行各自承贷3亿港元；交通银行澳门分行、交通银行国际部、中国光大银行香港分行、恒生银行和工商银行澳门分行各自承贷2.7亿港元。

产银亚洲和韩国产业银行承贷1.8亿港元，获得牵头行头衔。

主办行包括永丰金香港、台湾银行香港分行和第一商业银行香港分行，各自承贷1.35亿港元。

九家银行以安排行身份加入。兆丰国际商业银行承贷9,000万港元，上海银行香港分行、华南商业银行香港分行、台湾土地银行香港分行、台北富邦商业银行、台湾企银香港分行和台湾合作金库国际金融业务行各自承贷6,250万港元。韩国Woori Global Markets Asia和马来西亚大众银行香港分行分别承贷5,000万和4,000万港元。

贷款协议今日签署，包括两档：A档是24亿港元定期贷款，B档是36亿港元循环贷款.

银行可获得的最高综合收益为240个基点，利率较Hibor加码200个基点，费用是120个基点。（完）

(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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