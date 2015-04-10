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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 14:08 BJT

澳洲经济：房屋贷款需求降温，央行降息空间扩大

事实上，澳洲全国房价年增长率已从去年11.5%的高位放缓至7.7%。

同样地，最令监管机构头疼的投机性放贷也是明显集中于悉尼。新南威尔士州过去三年的房地产投资贷款增长近150%，占据国内全部抵押贷款获批规模的近半壁江山。

但澳洲国内整体趋势远没有如此强劲，而且现在看来似乎正和期望的一样在逐渐放缓。

澳洲统计局周五公布的数据显示，澳洲2月投资性房屋融资较前月下降3.4%。这是第二月出现下降，年化增长率降至2012年底以来最低。

该数据给澳洲央行带来宽慰，说明监管机构已经采取的措施将对严重投机行为起到遏制作用。

澳洲主要银行监管机构--澳洲审慎监管局(APRA)自去年12月以来，对抵押贷款规模年增率超过10%的银行进行严密监视。

被认定为不够审慎的机构会面临更为严格的控制，并最终要增加资本金，为住房贷款提供拨备。

澳洲联邦银行(CBA)高级经济学家Michael Workman称，“今日公布的贷款数据可能成为早期信号，预示澳洲央行的警告及APRA的调整措施已有一定成效。”他预计澳洲央行将在5月降息至2%的纪录低位。(完) (编译 郑茵/刘秀红；审校 王丽鑫/孙茉莉)
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