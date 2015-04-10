澳洲经济：房屋贷款需求降温，央行降息空间扩大

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
事实上，澳洲全国房价年增长率已从去年11.5%的高位放缓至7.7%。
同样地，最令监管机构头疼的投机性放贷也是明显集中于悉尼。新南威尔士州过去三年的房地产投资贷款增长近150%，占据国内全部抵押贷款获批规模的近半壁江山。
但澳洲国内整体趋势远没有如此强劲，而且现在看来似乎正和期望的一样在逐渐放缓。
澳洲统计局周五公布的数据显示，澳洲2月投资性房屋融资较前月下降3.4%。这是第二月出现下降，年化增长率降至2012年底以来最低。
该数据给澳洲央行带来宽慰，说明监管机构已经采取的措施将对严重投机行为起到遏制作用。
澳洲主要银行监管机构--澳洲审慎监管局(APRA)自去年12月以来，对抵押贷款规模年增率超过10%的银行进行严密监视。
被认定为不够审慎的机构会面临更为严格的控制，并最终要增加资本金，为住房贷款提供拨备。
澳洲联邦银行(CBA)高级经济学家Michael Workman称，“今日公布的贷款数据可能成为早期信号，预示澳洲央行的警告及APRA的调整措施已有一定成效。”他预计澳洲央行将在5月降息至2%的纪录低位。(完) (编译 郑茵/刘秀红；审校 王丽鑫/孙茉莉)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有