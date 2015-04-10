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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 12:38 BJT

中国债市动态：回购利率续跌令短券表现略强，3月通胀数据未掀波澜

路透上海4月10日 - 中国银行间市场周五早盘现券短端品种收益率下行稍明显，利率互换(IRS)持稳。交易员称，资金面仍显泛滥，主要回购利率跌势不止，资金成本下行带动二级市场短券表现甚于长债；而一级国债招标结果基本符合预期，显示机构需求较稳。

他们并称，今日出炉的3月CPI等宏观数据亦未掀波澜。市场情绪虽然略显改善，但股市延续涨势，新债供给忧虑未消，短期买气能否持续尚难定论，债市仍难言方向性走势。

“开盘利率下了，对收益率还是有一定帮助的，3年国开下3个点左右，长期国开2个点左右，”上海一交易员称，早间市场情绪还可以，但是可持续性如何还不确定。

货币市场周五主要回购利率续降，资金面不改宽松。七天期回购利率 开盘报2.86%，最新加权报2.88%，创下近一年新低。

“(债市)反转还言之尚早，但是收益率继续往下跌，也很难了，”北京一券商交易员称，新债供给的担心仍在，所以资金利率下行如此迅速的情况下，债券收益率下行幅度比较有限。

对于利率互换IRS走势，北京一银行交易员称，前期一年期repo品种已经累积一定跌幅，今日基本与上日持平，变动不明显。

一级方面，财政部上午招标的一年期固息国债，中标利率3.13%，稍低于此前3.15%的预测均值；该期债的边际中标利率为3.18%，投标倍数为2.63倍。

中国3月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅持平上月，但受春节后价格回落影响,环比四个月来首次下滑。通缩压力稍有缓解但仍难以忽视，稳增长仍需政策发力，二季度降准降息依然可期。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在4.1900%/4.1800%，上日尾盘为4.2100%/4.1920%。剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新双边报价收益率 在3.93%/3.92%，上日尾盘3.97%/3.96%。

五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报96.500元，较上日结算价涨0.015元，或0.02%。10年期国债主力合约T1509 早盘收报95.260元，较上日结算价涨0.02%。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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