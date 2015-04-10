中国债市动态：回购利率续跌令短券表现略强，3月通胀数据未掀波澜

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透上海4月10日 - 中国银行间市场周五早盘现券短端品种收益率下行稍明显，利率互换(IRS)持稳。交易员称，资金面仍显泛滥，主要回购利率跌势不止，资金成本下行带动二级市场短券表现甚于长债；而一级国债招标结果基本符合预期，显示机构需求较稳。
他们并称，今日出炉的3月CPI等宏观数据亦未掀波澜。市场情绪虽然略显改善，但股市延续涨势，新债供给忧虑未消，短期买气能否持续尚难定论，债市仍难言方向性走势。
“开盘利率下了，对收益率还是有一定帮助的，3年国开下3个点左右，长期国开2个点左右，”上海一交易员称，早间市场情绪还可以，但是可持续性如何还不确定。
货币市场周五主要回购利率续降，资金面不改宽松。七天期回购利率 开盘报2.86%，最新加权报2.88%，创下近一年新低。
“(债市)反转还言之尚早，但是收益率继续往下跌，也很难了，”北京一券商交易员称，新债供给的担心仍在，所以资金利率下行如此迅速的情况下，债券收益率下行幅度比较有限。
对于利率互换IRS走势，北京一银行交易员称，前期一年期repo品种已经累积一定跌幅，今日基本与上日持平，变动不明显。
一级方面，财政部上午招标的一年期固息国债，中标利率3.13%，稍低于此前3.15%的预测均值；该期债的边际中标利率为3.18%，投标倍数为2.63倍。
中国3月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅持平上月，但受春节后价格回落影响,环比四个月来首次下滑。通缩压力稍有缓解但仍难以忽视，稳增长仍需政策发力，二季度降准降息依然可期。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在4.1900%/4.1800%，上日尾盘为4.2100%/4.1920%。剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新双边报价收益率 在3.93%/3.92%，上日尾盘3.97%/3.96%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报96.500元，较上日结算价涨0.015元，或0.02%。10年期国债主力合约T1509 早盘收报95.260元，较上日结算价涨0.02%。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有