台湾债市：中华信评称国际债券发行量料激增，带动今年台湾债市显着成长

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透台北4月10日 - 台湾中华信评周五发布报告称，国际债券可能出现的发行量激增情况，应可在2015年带动台湾债市显着成长。
中华信评总经理李美铃表示，预期在台湾保险公司展现的强劲需求支持下，由海内外机构在台湾市场发行的国际债券，仍将会是未来一年台湾债市中最强劲的成长动力来源。
不过，她也指出，过多的流动性与台湾银行业激烈的竞争态势，可能会减缓一些新债发行量的成长力道。
该份报告并预估，2015年包括公司债与金融债券的新债发行量将成长10-15%，主要的成长动力将来自国际债券发行量的强劲成长、以及来自国内企业与金融机构稳定的再融资需求与资本规定。
该份报告还提到，五年期公司债(包括金融债券)与同年期政府公债间的信用利差可望在2015年当中进一步缩窄，但中国与欧元区的经济成长减缓情势可能会使前述缩窄速度减慢。
随着金管会法规修订，允许保险公司对在国内资本市场发行之外币计价国际债券的投资金额，可以不计入其海外投资限额，则是导致国内债市国际债券发行量明显增加的主要原因。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有