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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 13:25 BJT

台湾债市：中华信评称国际债券发行量料激增，带动今年台湾债市显着成长

路透台北4月10日 - 台湾中华信评周五发布报告称，国际债券可能出现的发行量激增情况，应可在2015年带动台湾债市显着成长。

中华信评总经理李美铃表示，预期在台湾保险公司展现的强劲需求支持下，由海内外机构在台湾市场发行的国际债券，仍将会是未来一年台湾债市中最强劲的成长动力来源。

不过，她也指出，过多的流动性与台湾银行业激烈的竞争态势，可能会减缓一些新债发行量的成长力道。

该份报告并预估，2015年包括公司债与金融债券的新债发行量将成长10-15%，主要的成长动力将来自国际债券发行量的强劲成长、以及来自国内企业与金融机构稳定的再融资需求与资本规定。

该份报告还提到，五年期公司债(包括金融债券)与同年期政府公债间的信用利差可望在2015年当中进一步缩窄，但中国与欧元区的经济成长减缓情势可能会使前述缩窄速度减慢。

随着金管会法规修订，允许保险公司对在国内资本市场发行之外币计价国际债券的投资金额，可以不计入其海外投资限额，则是导致国内债市国际债券发行量明显增加的主要原因。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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