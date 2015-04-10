修正-《全球汇市》美元在三周高点附近徘徊，欧元下挫后获得喘息之机

(更正：加入倒数第二段中分析师Su-Lin Ong所属金融机构的名称“RBC Capital Markets”)

* 美元指数在三周高位附近徘徊

* 欧元小涨，但周线跌2.7%

* 澳元周线表现突出

路透悉尼/新加坡4月10日 - 受美国公债收益率(殖利率)上涨支撑，美元指数周五徘徊在三周高位附近；欧元在近期下挫后获得喘息之机。

欧元兑美元 小涨0.2%至1.0679，周四一度下挫至1.0637，为3月19日以来最低。本周欧元跌2.7%左右。

“很难不得出这样的结论：套利交易在发挥作用。请注意，期限在八年及以下的德国公债收益率目前为负值，欧元已堪称融资货币了，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis表示。

本周至今，欧元兑高收益的澳元 下跌约3.6%。

英镑兑美元 持稳于1.4714。英镑周四下跌逾1%，此前数据显示英国贸易逆差扩大幅度超过预期。

数字表明，经济稳健复苏的势头可能会略有降温，给本已担心5月7日全国选举结果的市场再添压力。

美元兑日圆 下跌0.1%至120.51日圆。

外汇经纪公司Oanda资深交易员Stephen Innes称，美元在周四日低119.86日圆附近似乎存在强支撑。

“我觉得我们在119.80水准建立了相当有力的支撑，”Innes称，并表示该水平附近似有些强劲的短线美元买盘。

美元指数 最新报98.888，较周四高位99.181不远，此为3月19日以来最高。

分析师称，初请失业金人数增幅低于预期，缓解对美国就业增长的担忧，助推美债收益率(殖利率)周四上涨，对美元构成支撑。

美国10年期公债收益率 亚洲盘报1.954%，高于周四的日低1.876%。

**澳元**

澳元兑欧元和美元本周均上涨，部分归因于周二澳洲央行决定暂不降息，这一结果引发澳元空头回补。

澳元/美元 最新报0.7698美元，本周上涨约0.9%。不过澳元在隔夜市场数次上攻0.7740未果，暗示市场也在警惕不要过于乐观。

实际上，债券市场走势暗示，投资者认为澳洲央行下月再度降息的可能性接近75%，本周分析师的预期似乎变得更加偏于宽松。

“我们仍预期5月降息25个基点，目前认为澳洲央行还会再多降息两次，2016年底之前将把利率调低至1.5%的新低，”RBC Capital Markets旗下Australian and New Zealand FIC Strategy主管Su-Lin Ong表示。

“我们作出这一预期有三个层面的原因：重要的大宗商品价格/贸易条件进一步趋弱，资本支出前景疲软且企业信心低迷，以及澳元汇率有些棘手。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0675 1.0658 +0.16 -11.75 1.2097

美元/日圆 120.50 120.57 -0.06 +0.69 119.68

欧元/日圆 128.63 128.50 +0.10 -11.15 144.78

美元/瑞郎 0.9761 0.9773 -0.12 -1.81 0.9941

英镑/美元 1.4715 1.4712 +0.02 -5.51 1.5573

美元/加元 1.2583 1.2577 +0.05 +8.31 1.1618

澳元/美元 0.7698 0.7692 +0.08 -5.75 0.8168

新西兰元/美元 0.7569 0.7564 +0.07 -2.92 0.7797

澳元/日圆 92.760 92.740 +0.02 -5.10 97.750

新西兰元/日圆 91.210 91.200 +0.01 -2.25 93.310

英镑/日圆 177.32 177.38 -0.03 -4.86 186.38

澳元/新西兰元 1.0164 1.0163 +0.01 -2.91 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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