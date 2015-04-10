国际油市：布兰特原油期货上扬接近57美元，周线有望收涨

0510GMT，布兰特5月原油期货 上涨0.30美元，至每桶56.87美元，过去四周来可能第三次周线上扬。美国5月原油期货 微升0.01美元至每桶50.80美元，可能连续第四周上涨。

全球股市上扬，此前德国工业生产和贸易数据显示该国2月经济改善。美国初请失业金数据也暗示，这一全球最大石油消费国的就业市场走强。

McCarthy表示，近期经济数据表明全球石油需求前景好转，称过去两周出炉的制造业PMI数据在一定程度上带来安慰，情况可能并不像石油市场反映的那样糟糕。

伊朗最高领袖周四的言论也令外界怀疑，伊朗是否能很快与大国敲定协议，从而向全球市场恢复供油。(完)

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