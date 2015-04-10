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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 13:52 BJT

表格：瑞士3月未经季节调整失业率降至3.4%

路透苏黎世4月10日 - 瑞士联邦经济总局周五公布，瑞士3月未经季节调整失业率降至3.4%，2月为3.5%。

瑞士3月经季节调整的失业率为3.2%，持平前月。

以下为详细数据：

2015年3月 2015年2月 2014年3月

未经季节调整失业率(%) 3.4 3.5 3.3

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.2

登记失业人数 145,108 149,921 142,846

职位空缺数 10,191 10,289 14,741

(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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