表格：瑞士3月未经季节调整失业率降至3.4%

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透苏黎世4月10日 - 瑞士联邦经济总局周五公布，瑞士3月未经季节调整失业率降至3.4%，2月为3.5%。
瑞士3月经季节调整的失业率为3.2%，持平前月。
以下为详细数据：
2015年3月 2015年2月 2014年3月
未经季节调整失业率(%) 3.4 3.5 3.3
经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.2
登记失业人数 145,108 149,921 142,846
职位空缺数 10,191 10,289 14,741
(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。