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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 14:04 BJT

路透调查：印尼央行下周二预计将指标利率维持在7.50%不变

路透雅加达4月10日 - 路透调查显示，印尼央行料将在下周二的政策
评估会议上将关键政策利率维持不变。
    
    路透调查访问的18位分析师平均预估，印尼央行会将指标利率 
维持在7.50%不变；有两位分析师预计该央行将调降25个基点，至7.25%。

    仅有几位分析师对印尼央行的隔夜存贷款利率作出预期，而且他们全
都预计，印尼央行下周二会将隔夜存贷款利率分别维持在5.50%和8.00%不
变。(完)
  
 (编译 刘秀红；审校 白云)
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