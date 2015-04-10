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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 14:02 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元小跌，周末前交投淡静

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    * 欧元/美元上涨0.17%，澳元/美元升0.10%，新西兰元/美元微升0.0
5%，美元/马币上扬0.55%
    * 日经指数小涨0.06%，沪综指上扬0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数上涨0.39%，10年期美债收益率报1.9543%，布兰特原油期货上涨0
.23%
    * 中国3月CPI涨幅持平PPI跌幅缩窄，通缩风险犹存政策需再放松 
    * 澳洲房屋贷款需求降温，令央行降息空间扩大 
    (完)
        
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    全部现汇报价             
    

 (编译 王兴亚；审校 高琦)
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