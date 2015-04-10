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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 14:28 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币下跌，因美国升息前景提振美元

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.47 120.58 +0.09 -0.67 119.66

坡元 1.3608 1.3594 -0.10 -2.56 1.3260

台币 31.159 31.231 +0.23 +1.79 31.718

韩元 1092.38 1092.30 -0.01 +0.63 1099.30

泰铢 32.53 32.54 +0.03 +1.14 32.90

菲律宾披索 44.50 44.47 -0.07 +0.49 44.72

印尼卢比 12895.00 12896.00 +0.01 -3.99 12380.00

印度卢比 62.37 62.24 -0.21 +1.06 63.03

马币 3.6560 3.6315 -0.67 -4.36 3.4965

人民币 6.2081 6.2060 -0.03 -0.07 6.2040

(完)

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