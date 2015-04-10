美国金融：抵押贷款业务有望成为银行业第一季财报亮点

由于亚洲和欧洲增长放缓促使投资者买入美国债券，加上投资者进一步推迟对美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始加息时机的预期，美国利率出现下降。

随着利率的下降，从去年12月底至今年1月中旬期间，美国抵押贷款银行协会(MBA)的抵押贷款再融资申请指数上升逾一倍。Keefe, Bruyette & Woods的分析师Chris Mutascio表示，虽然这些抵押贷款申请还需要一些时间才能完成并给银行带来手续费，但其中至少有一部分贷款应该已在第一季完成。

他说，那些尚未及时完成的贷款，可能也会提振第二季业绩。

在去年抵押贷款数量减少近40%以后，银行业大幅削减成本，其中包括几轮裁员，加上今年抵押贷款申请量跳升，可能会给一些银行带来意外获利。

美国第二大抵押贷款银行摩根大通就在大幅缩编的银行之列。摩根大通2月时表示，2014年在抵押贷款部门裁员12,000人，或34%。年度抵押贷款业务支出减少了23亿美元，或30%。Inside Mortgage Finance的数据显示，摩根大通的2014年市占率为7%。